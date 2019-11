Il portoghese sta recuperando la forma migliore in vista di un tour de force che vedrà la Juve scendere in campo 6 volte in 22 giorni: domenica potrebbe restare in panchina.

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 16:22 | aggiornato 28/11/2019 16:27

Una panchina in vista per Cristiano Ronaldo? Non è escluso. Dopo aver giocato 90 minuti in Champions League contro l'Atletico Madrid, il portoghese potrebbe restare fuori nel match contro il Sassuolo in programma domenica 1° dicembre alle 12.30 all'Allianz Stadium. Lo scrive Tuttosport, secondo cui il numero 7 sta abbinando al lavoro con il gruppo dei compiti personalizzati per tornare lentamente al top della forma.

Il problema al ginocchio che l'ha limitato nelle scorse settimane è stato smaltito, ma CR7 non è apparso per niente brillante e per questo Sarri potrebbe decidere di risparmiarlo nella 14esima giornata di campionato. Anche perché poi di partite da giocare ce ne saranno eccome: ben sei in ventidue giorni.

Un vero e proprio tour de force che terminerà il 22 dicembre con la Supercoppa italiana da contendere alla Lazio allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, in Arabia Saudita. Di sicuro contro la squadra di De Zerbi mancherà l'infortunato Douglas Costa, mentre Alex Sandro e Rabiot sono ormai recuperati.