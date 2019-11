Il club bianconero dispone una ricapitalizzazione milionaria per questioni di tensione finanziaria, dovute anche alle spese della scorsa campagna acquisti.

di Massimiliano Rincione - 28/11/2019 21:42 | aggiornato 28/11/2019 21:48

La Juventus ha ufficialmente disposto un aumento di capitale da 300 milioni di euro. Una ricapitalizzazione che sarà coperta dal gruppo Agnelli per quasi due terzi dell'importo totale, con Exor che immetterà 192,6 milioni e il resto che verrà emesso sul mercato sotto forma di azioni. Qualora i suddetti titoli non venissero piazzati, diverse banche sarebbero già pronte - come riportato da Calciomercato.com - a coprire la somma in qualità di garante. Attraverso quanto esposto mediante il prospetto dell'aumento di capitale recentemente deliberato, si evince una situazione di "tensione finanziaria, non disponendo di capitale circolante sufficiente a far fronte al proprio fabbisogno finanziario complessivo". Il tutto, è da intendersi per il prossimo anno.

Il fabbisogno per i prossimi 12 mesi è quantificato in 148 milioni di euro complessivi, e proprio attraverso la ricapitalizzazione recentemente disposta il club piemontese conta di far fronte alle proprie necessità. Sempre stando a quanto riportato dal comunicato, in caso di esito positivo la metà dei ricavi - da intendersi in valore netto, ovviamente - sarà destinata a rimborsare debiti o impegni finanziari già assunti o pronti ad essere assunti nei successivi 12 mesi. La parte restante, invece, sarà da impiegarsi nel finanziare le ulteriori azioni già previste nel piano di sviluppo.

La partenza del suddetto aumento di capitale disposto dai vertici della Juventus è fissata in Borsa per lunedì 2 dicembre, data in cui si comincerà ad avere una prima scrematura di dati sulla seguente operazione finanziaria. L'obiettivo di arrivare all'utile entro la fine del piano è molto elevato, considerato come molti obiettivi sportivi collegati ad introiti economici siano facilmente raggiungibili. Qualche esempio? La qualificazione agli ottavi di Champions League e un piazzamento in Serie A in grado di garantire la partecipazione ad una manifestazione europea. Nei primi 9 mesi dell'anno, d'altronde, la Vecchia Signora ha accumulato una passività di 59 milioni, con l'anno 2019/2020 che è previsto ancora in perdita ed un rosso che non si esclude possa essere ancora maggiore. Il prospetto dell'aumento di capitale emesso dal club bianconero sottolinea, inoltre, come vi sia esposizione al rischio di non generare utili nei prossimi anni.

Juventus: da lunedì azioni disponibili sul mercato finanziario

Come già chiarito sopra, le azioni della Juventus verranno immesse sul mercato al prezzo di 0,93 euro per una, con i soci che avranno l'opportunità di acquistare 8 nuovi titoli per ogni 25 azioni possedute.

Ciò vuol dire che tutti i proprietari di quote potranno ampliare il proprio pacchetto, con le nuove azioni emesse che toccheranno un numero massimo di 322.485.328 - come riportato da Il Sole 24 Ore -, e che saranno prive di valore nominale espresso e dotate delle medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione. Il prezzo della quota sarà così imputato: 0,01 euro a capitale sociale e i restanti 0,92 euro a sovrapprezzo.