A post shared by Dejan Stankovic (@dejanstankovic) on Nov 28, 2019 at 3:59am PST

View this post on Instagram

Stankovic ha giocato con l'Inter dal 2004 al 2013, collezionando 326 presenze e 42 gol. In bacheca ha messo ben quindici trofei: 4 supercoppe italiane, 5 scudetti, 4 coppe Italia, una Champions League e un Mondiale per club.

L'Inter per me è sempre stata una seconda casa. Sono orgoglioso di tornare a lavorare con il Club per il quale ho sempre dato tutto!

Una notizia che farà felici tutti i tifosi dell'Inter: Dejan Stankovic torna ufficialmente in nerazzurro. Lo ha annunciato prima di tutti lo stesso ex centrocampista serbo che sul suo profilo Instagram ha scritto:

L'ex centrocampista serbo torna in nerazzurro ed entra a far parte dello staff del Settore Giovanile.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK