Gol, assist e una grande intesa reciproca: l'argentino è la mente, il belga il braccio di una coppia che si intende a meraviglia anche fuori dal campo.

di Andrea Bracco - 28/11/2019 09:58 | aggiornato 28/11/2019 10:02

Buone notizie in casa Inter. La serata di Praga, culminata con la rotonda vittoria sullo Slavia, porta in dote solo riscontri positivi per la causa nerazzurra. La squadra di Antonio Conte ha messo pressione al Borussia Dortmund per la corsa al secondo posto, e più in generale confermato un trend positivo che già in campionato era stato parzialmente sottolineato dalla bella vittoria di Torino. La squadra ceca, pur disputando un'ora di match abbastanza gagliardo, poco ha potuto fare con la forza d'urto offensiva sfoderata dai nerazzurri, trascinati ancora una volta dai gol e dalle giocate di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

La Lu-La, com'è stata ribattezzata la strana coppia composta dal centravanti belga e dal pungente attaccante albiceleste, non si ferma più, confermandosi come uno dei binomi più forti e impattanti dell'intero continente. Con le tre reti segnate allo Slavia Praga, i due salgono a quota 22 gol stagionali, divisi esattamente al 50%. Se Lukaku ha avuto un'efficacia devastante in campionato, dove ha messo a segno 10 degli 11 centri personali, Lautaro è stato il vero e proprio uomo della Champions League, segnando 5 gol in campo internazionale e corredandoli da 6 centri in Serie A.

In Europa l'argentino ha di fatto "bucato" solo l'esordio di settembre, giocato contro la squadra allenata da Trpisovsky, punendo poi per due volte il BVB e una il Barcellona, chiudendo con la doppietta messa a referto al Sinobo Stadium poche ore fa. L'ultimo atto della fase a gruppi vedrà l'Inter ospitare a San Siro il Barcellona: qualora i nerazzurri dovessero vincere, passerebbero sicuramente il turno per via degli scontri diretti favorevoli contro i tedeschi. A sostenere la truppa di Conte ci saranno più di 80mila spettatori, aggrappati ai loro due bomber per tornare a vivere finalmente una notte europea da sogno.

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, coppia gol dell'Inter: in stagione hanno già trovato la via della rete per 22 volte, con il belga più decisivo in campionato e l'argentino impattante in Champions League

Ciò che impressiona di più della Lu-La è l'affiatamento e il feeling sbocciato in brevissimo tempo, una cosa assolutamente non scontata visto che in estate Martinez sarebbe dovuto essere ancora la prima alternativa, e non un titolare. Conte infatti avrebbe voluto affiancare Lukaku a Edin Dzeko, vanamente inseguito da giugno a settembre: quando il bosniaco ha fatto sapere che non avrebbe lasciato Roma, ecco che il tecnico leccese ha deciso di sfruttare in pieno le potenzialità dell'argentino. Lautaro ha risposto alla grande, vestendo i galloni da leader sin dal principio.

#Lukaku: "Ho parlato con Lautaro il primo giorno che l'ho visto ad Appiano.Gli ho detto che con me avrebbe potuto segnare tantissimi gol e io con lui. Ci troviamo benissimo. Abbiamo una difesa fortissima,in allenamento è difficilissimo fare gol.Sono contento di non averli contro" pic.twitter.com/OHyQ1gPx0R — Daniele Mari (@marifcinter) November 27, 2019

Merito, in primis, del tanto lavoro e della grande empatia sviluppata con il suo nuovo compagno di reparto: i due, che sono molto amici anche fuori dal campo, si cercano e si trovano a meraviglia. La partita di Praga è stata aperta da una sfuriata offensiva del belga che, sfruttando il suo fisico imponente, si è lasciato alle spalle diversi difensori avversari, smarcando il compagno al tiro. Il raddoppio, firmato proprio da Lukaku, è arrivato alla fine di una progressione cominciata nella metà campo difensiva nerazzurra. Poi, nel finale, dopo aver servito con uno splendido colpo d'esterno il 3-1 a Lautaro, il centravanti di origini congolesi si è visto annullare anche quella che sarebbe stata la sua prima doppietta internazionale in nerazzurro.

Poco male, perché alla fine Conte ha avuto parole di elogio per entrambi. Lukaku è la pietra angolare dalla quale l'Inter ha deciso di ripartire dopo anni di vacche magre. La cifra investita su di lui ha precluso altre operazioni di primo piano, ma le volontà dell'ex manager del Chelsea sono sempre state chiare fin dal principio: il bomber di Bruxelles era in cima alla lista dei desideri e Marotta non ha potuto fare altro che accontentare il proprio mister. Lautaro, uno degli attaccanti più associativi in circolazione, con le doti del belga ci va a nozze. E i risultati di questo mix, oggi, sono sotto gli occhi di tutti.