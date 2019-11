Grosso: "Balotelli? Se non ha voglia non possiamo permettercelo"

Grosso: "Balotelli? Se non ha voglia non possiamo permettercelo"

I suoi compagni hanno subito avvertito l'arbitro che è andato a sincerarsi delle condizioni di Pellegrini, che è rimasto in piedi ma ha cominciato a sanguinare abbastanza copiosamente con lo staff medico costretto a intervenire. Il giocatore della Roma è stato fasciato rientrando in campo circa 5 minuti dopo con lo speaker dello stadio di Istanbul che ha intimato i tifosi di casa a smetterla con tali atteggiamenti, molto probabilmente questo non basterà a salvare il Basaksehir da delle dure sanzioni per quanto successo.

Il numero 7 della squadra capitolina si trovava nei pressi della bandierina per battere un calcio d'angolo sul risultato di 3-0 per i ragazzi di Fonseca quando ha ricevuto un lancio di un oggetto sulla testa.

Bruttissimo episodio durante Basaksehir-Roma , partita decisiva per le sorti del girone dei giallorossi in Europa League: all'inizio del secondo tempo Lorenzo Pellegrini è stato colpito da un oggetto tirato dagli spalti.

