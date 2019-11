I giallorossi dilagano chiudendo la partita già nel primo tempo. Il bosniaco segna ancora. Scampolo finale per Mkhitaryan, tornato dopo due mesi esatti.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 28/11/2019 21:29 | aggiornato 28/11/2019 21:34

Era importante vincere. E la Roma ha vinto. Nella quinta giornata del girone J di Europa League la squadra di Fonseca ha espugnato il campo del Baseksehir con un netto 3-0, maturato già nel primo tempo. Mister Fonseca, d'altronde ha schierato molti dei giocatori migliori a sua disposizione: da Kolarov a Dzeko, passando per Veretout, Zaniolo e Smalling.

Eppure le prime occasioni le hanno create i turchi: al 19' è provvidenziale l'intervento di Mancini sul tiro a botta sicura di Crivelli. La Roma si spaventa e reagisce immediatamente. La squadra di Fonseca che prima chiede un rigore al 22' (contatto dubbio su Zaniolo) e poi ne ottiene un altro al 28' per un tocco di mano di Topal su tiro di Pellegrini. Dal dischetto è Veretout a fare l'1-0.

La Roma capisce che può chiudere la partita e continua a spingere anche dopo il vantaggio: al 40', su passaggio di Pellegrini, è bravo Kluivert a battere ancora il portiere avversario per il 2-0. Al 45' arriva perfino il 3-0 con Dzeko, ancora servito da Pellegrini. Nel secondo tempo la Roma uno spiacevolissimo episodio: mentre stava battendo un calcio d'angolo Pellegrini è stato colpito in testa da una monetina. Gara sospesa per 5 minuti e poi ripresa, ma ora Istanbul rischia l'organizzazione della finale di Champions. La Roma comunque ha gestito il risultato, pensando paradossalmente più al campionato che non all'Europa League: Fonseca ne ha approfittato per inserire anche Mkhitaryan, tornato a disposizione dopo due mesi esatti e far rifiatare Dzeko (in vista della trasferta di campionato a Verona con l'Hellas). Ora alla Roma per passare il turno basta il pareggio nell'ultima giornata, da giocare in casa contro il Wolfsberger. Non è di certo un'impresa.

Dzeko festeggia dopo il gol del 3-0 al Basaksehir in Europa League

Europa League, le pagelle di Basaksehir-Roma

Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok 4,5; Ponck 5, Skrtel 4,5 (dal 52′ Ozcan 5), Epureanu 5 (dal 46′ Robinho 5), Clichy 5; Azubuike 5, Topal 4,5, Kahveci 5; Visca 5, Crivelli 5,5, Gulbrandsen 6 (dal 16′ Behich 5). All.: Okan Buruk 5.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Santon 6, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 6,5 (dal 53′ Spinazzola 6,5); Diawara 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7,5 (dal 71′ Under 6), Kluivert 7; Dzeko 6,5 (dal 71′ Mkhitaryan 6) All.: Paulo Fonseca 7.

I migliori

Pellegrini 7,5

Quando c'è lui sulla trequarti la Roma vola. L'ex giocatore del Sassuolo è semplicemente decisivo, ma è anche bello da vedere. Guadagna il rigore dell'1-0, serve a Kluivert la palla del 2-0 e a Dzeko quella del 3-0. Gli manca solo il gol, ma per oggi può accontentarsi così. Quello magari arriverà in partite ancor più importanti. Qualche leziosismo di troppo, ma oggi glielo si può perdonare. Se gioca così in Europa League si può andare lontano.

Kluivert 7

Comincia malino, dando l'impressione di essere un po' fumoso. Con il gol (bella azione personale dopo il passaggio di Pellegrini) si scatena. Ha bisogno di essere in fiducia, ma quando capisce di poter far male agli avversari si esalta. Deve solo trovare continuità. Non un dettaglio di poco conto, ma alla sua età è normale.

I peggiori

Skrtel 4,5

Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. In realtà prestazioni come quella di oggi svelano il motivo per cui non se l'è sentita di rimanere all'Atalanta: lento, appesantito, avrebbe potuto salvare sul gol di Dzeko, ma anche in quell'occasione appare impacciato. Soprattutto però non è da esempio ai compagni più giovani.