Abbiamo fatto una buona partita con atteggiamento e coraggio, tutti oggi hanno giocato bene: la squadra è aggressiva e mi è piaciuto specialmente il primo tempo. Poco turnover? Dobbiamo capire chi è pronto fisicamente, non ho grande possibilità di cambiare. Pellegrini sta bene, non ha avuto nessun problema sulla monetina arrivata in testa.

Il tecnico giallorosso parla dopo il 3-0 in Turchia che avvicina i suoi alla qualificazione: "Poco turnover? Non abbiamo possibilità di cambiare".

