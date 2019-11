Dopo cinque anni di Brasileirão, inframezzati dalla dolorosa tragedia aerea, la compagine catarinense saluta la massima divisione.

di Andrea Bracco - 28/11/2019 13:21 | aggiornato 28/11/2019 13:27

La vita e il calcio ci insegnano che ci possono essere diversi tipi di tragedie: quelle umane, dalle quali non si può tornare indietro, e quelle sportive, che feriscono ma nello stesso tempo ti spronano a rimetterti in carreggiata e a rialzare la testa. La Chapecoense è una delle poche squadre al mondo che ha dovuto forzatamente fondere insieme questo doppio significato. Il 28 novembre 2016 la storia del piccolo club catarinense è cambiata per sempre: l'aereo LaMia 2933, quello che avrebbe dovuto portare la squadra a Medellin per giocare una delle due ultime sfide di Copa Sudamericana, si è schiantato su una collina lasciandosi dietro solo morte e distruzione.

In quell'occasione hanno perso la vita 77 persone tra calciatori, staff tecnico, dirigenti e giornalisti al seguito. Ma, soprattutto, si è spenta l'anima della Chapecoense, la piccola realtà capace di mietere vittime - sportivamente parlando - fino a conquistarsi la prima finale intercontinentale della propria storia. Una storia fatta di pochi sussulti e tante annate ad annaspare nelle serie inferiori. Il calcio però, come troppo spesso accade, non sempre decide di farti entrare nella leggenda dalla porta principale: quella notte, assieme alla Chape, è morto anche un pezzo del Brasile che ogni giorno lotta per la sopravvivenza lontano dalle spiagge dorate di Rio de Janeiro e da San Paolo, centro economico-culturale del paese.

Come se non bastasse, oggi Santa Catarina non ha più nemmeno una squadra a rappresentarla nel calcio che conta: con la sconfitta interna subita dal Botafogo, gli alviverdes abbandonano mestamente il Brasileirão a braccetto con l'altra rappresentante dello stato, l'Avaì di Florianopolis. Eccola la tragedia, quella di campo, quella che fa versare lacrime e domandare ai tifosi della Chape se, e soprattutto quando, all'Arena Condá sarà nuovamente possibile vedere futebol di un certo livello. Certo, nulla a che vedere con i fatti di Medellin, ma nella notte tra mercoledì e giovedì un altro pezzo di Chapecoense se n'è andato. Chissà, magari solo momentaneamente, ma risalire non sarà affatto semplice.

Uno schieramento della Chapecoense: la compagine catarinense lascia il Brasileirão dopo cinque anni, inframezzati dalla tragedia aerea di Medellin datata 2016

Chapecoense nell'abisso: ufficiale la retrocessione in Serie B

Gli ultimi due anni della Chapecoense sono stati abbastanza travagliati. Subito dopo il disastro aereo, la federazione brasiliana aveva proposto al neopresidente Plínio David de Nês Filho, nominato numero uno del club al posto dello scomparso Sandro Pallaoro, un bonus di tre anni senza retrocessioni, in modo da permettere alla società di ricostruirsi mattone dopo mattone. Nonostante gli apprezzamenti per il gesto, il club aveva rifiutato. E così il 2017, l'anno nel quale la squadra sarebbe stata impegnata su ben cinque fronti differenti, rischiava di diventare una stagione da montagne russe.

Eppure, grazie ai tanti prestiti concessi dagli altri club, la Chapecoense è riuscita a salvarsi per ben due anni: dopo aver ottenuto un ottimo ottavo posto, il migliore di tutta la propria storia, la matricola catarinense ha messo in fila due partecipazioni consecutive alla Copa Libertadores, diventando così il club del proprio stato ad aver maturato più presenze in campo internazionale. Ma le porte girevoli non hanno affatto agevolato il compito della dirigenza, costretta ogni sei mesi a cambiare uomini senza soluzione di continuità. Tra prestiti terminati e casse societarie perennemente vuote, la dirigenza si è vista troppo spesso costretta a rinnovare rosa e conduzione tecnica.

Nel 2018, dopo aver giocato oltre 50 partite ufficiali, la Chapecoense si è presa il lusso di battere il record di afflusso all'Arena Condá, attirando nell'impianto casalingo - che nel 2016 aveva ospitato i funerali delle vittime della tragedia aerea - quasi 20mila persone per lo spareggio salvezza contro il San Paolo, poi vinto per 1-0 grazie alla rete di Leandro Pereira. Il bomber paulista ha dovuto però lasciare il club per fine prestito, seguito dai vari Jandrei (portiere finito al Genoa), Arthur Caike, Luiz Antonio, Apodi e Hector Canteros, tutta gente che rappresentava il nucleo centrale della squadra dello scorso anno.

Final de partida.

Com o resultado, infelizmente, não temos mais chances matemáticas de permanecer na Série A. Apesar do momento difícil, não iremos nos entregar. O ORGULHO DE SER CHAPE permanece, independente da divisão.

Com trabalho e a força da torcida, em breve voltaremos! pic.twitter.com/FZxqdNAnhO — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 28, 2019

Come spesso accade, non tutte le rivoluzioni sono positive. A questo aggiungiamoci il grande numero di allenatori passati negli ultimi due anni dalle parti di Chapecó: a partire da Vagner Mancini, chiamato subito dopo il disastro, si contano ben dieci avvicendamenti, tra nomine ufficiali e periodi a interim. Troppo, soprattutto per un ambiente che avrebbe invece bisogno di tranquillità e continuità. La stagione è stata parecchio travagliata, basti pensare che, in 35 partite, i catarinensi non sono mai riusciti a infilare due vittorie consecutive. Davvero troppo poco per salvarsi ed evitare la seconda tragedia in pochi anni. Ma a questa, contrariamente alla precedente, si può provare a porre rimedio.