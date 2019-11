La squadra di Ancelotti e quella di Conte non sono ancora certi del passaggio del turno: ecco tutti gli scenari in vista dell'ultima giornata della fase a gironi.

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 10:19 | aggiornato 28/11/2019 10:24

Ancora 90 minuti di sofferenza. Dopo la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, Napoli e Inter non sono ancora sicure della qualificazione agli ottavi. Gli azzurri hanno pareggiato 1-1 ad Anfield contro il Liverpool e occupano ora la seconda posizione nel Gruppo E a quota 9 punti dietro al Liverpool (10 punti) e davanti al Salisburgo (7 punti) e al Genk (1 punto).

Nel prossimo turno gli Ancelotti boys sfideranno la squadra belga, già eliminata. Basta un punto per andare avanti ma anche una sconfitta se il Salisburgo non dovesse vincere in casa contro il Liverpool. Nel caso in cui Napoli, Liverpool e Salisburgo chiudessero tutte a 10 punti, Insigne e compagni passerebbero come primi grazie agli scontri diretti favorevoli, mentre Klopp rischierebbe una clamorosa eliminazione (ad Anfield ha battuto gli austriaci 4-3).

Dal Napoli all'Inter, che ha superato 3-1 lo Slavia Praga in trasferta ed è ora seconda nel Gruppo F a 7 punti, gli stessi del Borussia Dortmund (i nerazzurri sono però in vantaggio negli scontri diretti), quattro in meno del Barcellona e cinque in più del fanalino di coda Slavia Praga. Nell'ultima partita a San Siro contro i blaugrana, già qualificati come primi, la squadra di Conte deve vincere per essere certa di accedere agli ottavi. Ma potrebbe anche bastare un pareggio o una sconfitta a patto che i tedeschi, in casa contro i cechi, facciano gli stessi punti dei nerazzurri.

Champions League, le classifiche dei gironi di Napoli e Inter

Classifica Girone F

Barcellona: 11 punti (differenza reti +4)

Inter: 7 punti (differenza reti +2)

Borussia Dortmund: 7 punti (differenza reti +1)

Slavia Praga: 2 punti (differenza reti -5)

Classifica Gruppo E