Protesta del difensore dei Reds, per un contatto in occasione del vantaggio degli azzurri.

di Marco Ercole - 28/11/2019 12:23 | aggiornato 28/11/2019 12:35

Non è andato giù il pareggio con il Napoli a Virgil van Dijk. Il difensore del Liverpool non ha digerito in particolare la situazione che ha portato al vantaggio della squadra di Ancelotti nella partita di Champions League ad Anfield Road, perché a suo giudizio c'era un fallo netto nei suoi confronti proprio dell'autore del gol, Dries Mertens, sul nascere dell'azione.

L'olandese ha spiegato la sua versione dei fatti ai microfoni di BeIn Sports subito dopo l'incontro:

Ho subito fallo, non sono uno che va giù senza motivo. Ho vinto il contrasto aereo e poi sono stato atterrato. Il fallo c'era, penso che l'arbitro non abbia passato la sua giornata migliore. Questo è quanto.

Champions League, van Dijk protesta: "Gol del Napoli irregolare"

Oltre alla polemica sul presunto fallo subito in occasione del gol che ha sbloccato la partita di Champions League tra Liverpool e Napoli, Virgil van Dijk ha anche analizzato la prestazione della sua squadra, che a suo giudizio avrebbe meritato di vincere l'incontro per quanto mostro nel corso dei 90 minuti: