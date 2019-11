I rossoneri aspettano la risposta dell'attaccante svedese e intanto preparano il "piano B".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 13:48 | aggiornato 28/11/2019 13:53

A gennaio il Milan farà sicuramente qualche operazione di calciomercato. Una riguarderà l'attacco, con Zlatan Ibrahimovic obiettivo numero uno. I rossoneri hanno incontrato l'agente dello svedese, Mino Raiola, e hanno presentato la loro offerta: due milioni per i prossimi sei mesi (il giocatore ne chiede 3) e l'accordo di rivedersi a fine stagione per prolungare almeno di un anno il contratto. La risposta del 38enne di Malmoe non è ancora arrivata, la speranza dei dirigenti del Diavolo è che arrivi il prima possibile e che l'ex Los Angeles Galaxy inizi ad allenarsi agli ordini di Pioli già a inizio dicembre. Ma se Ibra dovesse dire no, ecco che è già pronto il "piano B".

Risponde al nome di Luka Jovic, attaccante classe 1997 che in estate il Real Madrid ha pagato 60 milioni di euro per prenderlo dall'Eintracht Francoforte. La sua prima annata spagnola sta però andando a rilento, per usare un eufemismo. Appena una rete in undici presenze stagionali, troppo poco per essere soddisfatti. Il nazionale serbo vuole più spazio e per questo a gennaio potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito, anche per non perdersi gli Europei con la Serbia (impegnata negli spareggi).

Oltre a lui, il Milan - riporta La Gazzetta dello Sport - valuta anche i nomi di Mandzukic, Mariano Diaz e Olivier Giroud. Dall'attacco alla difesa. Piace sempre il centrale turco Merih Demiral, che pochi mesi fa veniva valutato dalla Juventus circa 18 milioni di euro. Per ora i bianconeri non sono disposti a lasciar partire il giocatore in prestito. Il Milan però potrebbe avanzare un'offerta importante grazie ai soldi incassati dall'eventuale cessione di Ricardo Rodriguez, che piace a diverse squadre della Bundesliga.