Messo in vendita in estate dai bianconeri, la Joya era finita sulla lista dei desideri dell'ex tecnico rossonero.

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 09:51 | aggiornato 28/11/2019 09:56

Paulo Dybala ha preso per mano la Juventus. Martedì, in Champions League contro l'Atletico Madrid, la Joya ha messo in mostra l'ennesima prestazione da urlo della stagione, impreziosita dal gol che ha deciso il match e regalato ai bianconeri il primo posto nel girone. E pensare che in estate l'argentino è stato a un passo dalla cessione. Prima il Tottenham e poi il Manchester United, il trasferimento in Premier League è saltato al fotofinish. Ma anche in Italia c'era chi era pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, ad agosto l'ex tecnico del Milan Marco Giampaolo ci ha fatto un pensierino. Prima ha chiesto ai suoi dirigenti di fare un tentativo per Fabio Quagliarella, bocciato per motivi anagrafici, poi ha provato a virare su Dybala che era in vendita.

L'epilogo lo conosciamo tutti. Alla fine il classe 1993 è rimasto a Torino per la felicità di Maurizio Sarri che se lo sta godendo. E intanto il prezzo del cartellino del 26enne, legato alla Juve da un contratto fino al 2022, continua a salire sempre di più: oggi è valutato circa 100 milioni di euro. L'intenzione della Vecchia Signora è quella di incontrare l'entourage del giocatore a inizio 2020 per parlare di prolungamento e adeguamento.