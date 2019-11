Intercettato dai microfoni di ESPN, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha commentato la voce di mercato che vorrebbe Ivan Rakitic vicino ai bianconeri:

Abbiamo una grande squadra e non cerchiamo rinforzi in questo momento, siamo messi bene in tutti i reparti e in tutti i ruoli. Rakitic è un grande giocatore ma in questo momento non ci interessa