L'argentino, che in estate stava per lasciare Torino, si è ripreso la propria centralità nel progetto bianconero. Solo la Liga può convincerlo a emigrare.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 28/11/2019 10:41 | aggiornato 28/11/2019 10:46

Paulo Dybala è senza dubbio l'uomo del momento in casa Juventus. La Joya, che poche ore fa ha deciso lo scontro diretto contro l'Atletico Madrid in Champions League, sta piano piano riprendendosi la centralità nel progetto bianconero dopo un paio di stagioni dal rendimento altalenante. L'incontro con Sarri di certo ha facilitato le cose, ma anche la sua nuova attitudine e la disponibilità a giocare per la squadra lo hanno aiutato a rilanciarsi definitivamente. Le voci di mercato che in estate lo volevano lontano da Torino sembravano essersi definitivamente allontanate, eppure Dybala rimane al centro del mirino di diversi club europei.

Sia chiaro, oggi il numero 10 è rinato e si trova molto bene in Italia, ma è ovvio che le sue giocate facciano stropicciare gli occhi un po' a tutti. E, il fatto che pochi mesi fa abbia risposto picche alla serrata corte di Tottenham e Manchester United, non significa che l'argentino si precluda a priori l'opportunità di lasciare la Juventus. Specifichiamolo, niente allarmismi: qualora però dovessero arrivare offerte importanti dalla Spagna, ecco che il giocatore potrebbe decidere di valutarle attentamente. D'altronde si sa, alla Liga - il campionato qualitativamente migliore al mondo - è parecchio complicato dire di no.

Barcellona e Real Madrid lo seguono da tempo, facendo leva non solo sulle sue motivazioni, ma anche sul fatto che entrambe potrebbero offrire uno stipendio molto importante alla Joya. Che, oggi, è vincolata alla Juventus fino al 2022 e prende circa 7,5 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nodo starebbe proprio qui. Ecco perché, negli scorsi giorni, si è paventata l'ipotesi di offrire un ricco rinnovo, allungando la scadenza al 2024. Per farlo però l'entourage dell'argentino chiederebbe 10 milioni di euro più bonus, una cifra decisamente alta che - a eccezione di Cristiano Ronaldo - in rosa non prende nessuno.

Paulo Dybala, 26 anni, attaccante della Juventus: il numero 10 bianconero ha iniziato molto bene la stagione, diventando il trascinatore della squadra sia in campionato che in Champions League

Calciomercato, Dybala via dalla Juventus? Se la Liga chiama...

Uno stipendio da top player per un giocatore che, effettivamente, quest'anno sta dimostrando di essere finalmente cresciuto. A oggi, Dybala ha messo a referto 16 presenze complessive segnando 7 gol, la maggior parte dei quali decisivi. Con la Juventus si sono reciprocamente ritrovati dopo essere arrivati quasi al passo di addio. Da lì in poi è subentrata la bravura di Maurizio Sarri, bravo a motivarlo e a sfruttare al meglio tutte le sue doti migliori. Riavvicinandolo di qualche metro alla porta avversaria, l'ex manager del Chelsea gli ha permesso di spendersi meno in fase di non possesso e conservare le energie per diventare decisivo in fase realizzativa.

In un momento in cui Cristiano Ronaldo non sta girando, sfruttare il talento del classe 1993 cordobense diventa fondamentale. Per questo solo la Liga, universalmente riconosciuto come un upgrade per la carriera, potrebbe infondere nella Joya qualche dubbio: in Spagna, con difese leggermente più larghe, Dybala potrebbe sprigionare tutto il meglio del proprio repertorio e fare quel definitivo salto di qualità verso la consacrazione. Chiaramente, se addio dovrà essere, arriverà durante il mercato estivo, quando i bianconeri potranno sedersi con calma a un tavolo per studiare al meglio eventuali strategie di azione.

Retroscena Milan: Giampaolo voleva la Joya

Nel turbinio di emozioni agostane, pare che anche il Milan abbia provato a soffiare Dybala alla Juventus. Marco Giampaolo, dopo aver ricevuto un no secco dalla dirigenza per l'acquisto di Fabio Quagliarella, aveva indicato l'argentino come uomo attorno al quale costruire il Milan del futuro. L'ex allenatore rossonero aveva anche chiesto rapidità, perché qualora Sarri avesse incrociato Dybala, difficilmente la società bianconera - fino a quel momento ai ferri corti col calciatore - avrebbe permesso a Paulo di liberarsi. E, in effetti, tutti i torti non li aveva. Chissà cosa sarebbe stato il Milan con un Dybala in più.