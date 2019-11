Nella giornata di ieri il padre di Federico Chiesa ha incontrato a Firenze il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè e il direttore generale Joe Barone. In città c'era anche il patron Rocco Commisso, che però non ha preso parte al meeting.

La dirigenza viola ha parlato con Enrico del futuro del figlio, che ha un contratto con i viola in scadenza nel 2022. Secondo il Corriere dello Sport, Chiesa senior ha chiesto espressamente la cessione alla società che dal canto suo ha fatto sapere che il giocatore non verrà mai venduto alla Juventus.

Per La Gazzetta dello Sport, invece, c'è stata apertura per il prolungamento del contratto con ingaggio a 4 milioni netti e clausola rescissoria tra gli 80 e i 100 milioni di euro.

Dopo l'incontro ha parlato così il direttore sportivo Daniele Pradè:

Con Enrico è stato un incontro molto positivo. C’è dialogo, c’è anche un’apertura per il rinnovo del contratto. Siamo parlando. Chiesa non ha chiesto la cessione. Non ne abbiamo nemmeno parlato

Così invece Joe Barone:

Stiamo parlando del futuro di Federico. Come tutti sanno ho un ottimo rapporto con lui, ora deve recuperare da un infortunio e il nostro staff sta lavorando per farlo rientrare. Come ho detto, continuiamo a parlare del suo rinnovo: ha 2 anni e mezzo di contratto, è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano. Bisogna lasciarlo in pace, è importante che faccia bene anche per la Nazionale e deve stare tranquillo