In un'intervista concessa al canale belga di Eleven Sports, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è tornato a parlare dell'Inter e non solo:

Io non ho insistito per andarmene, ma amo ancora troppo il calcio per finire fuori squadra. Voglio dimostrare che hanno fatto un errore e i buoni risultati col Cagliari sono una grande vittoria per me. Sarei potuto andare alla Fiorentina o in altre squadre, ma il problema di mia moglie ha reso la scelta più semplice. Ho preferito andare in una squadra di cui conoscevo i metodi e nella città di mia moglie. Claudia sta combattendo, ma la strada è lunga. Dovremo aspettare la chemioterapia per vedere se ci sono complicazioni. Per adesso sta andando tutto bene, è la cosa più importante. E io provo ad esserci di più per i bambini, mi concentro molto su di loro. Non è facile perché spesso siamo a casa senza di lei ed è importante non soffrano troppo