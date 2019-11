L'ultimo turno di Champions League è stato particolarmente ricco di soddisfazioni per le squadre italiane con Juventus, Atalanta e Inter vincenti e con un Napoli che ha pareggiato in casa del Liverpool mettendo una seria ipoteca alla sua qualificazione agli ottavi di finale.

Ma per ora l'unica squadra che è matematicamente alla fase a eliminazione diretta (anche come prima del girone) è quella bianconera dopo il successo 1-0 contro l'Atletico Madrid. Di questo e molto altro ha parlato Leonardo Bonucci.

Il difensore della Juventus è salito sul palco durante l'evento in cui è stato presentato il libro "Il mio amico Leo", opera sul tema del bullismo scritta a quattro mani con Francesco Ceniti, giornalista che lavora per la Gazzetta dello Sport. E a margine ha rilasciato anche dichiarazioni sui bianconeri, sull'Inter e Cristiano Ronaldo.

Sul palco di Torino, Bonucci ha parlato a tutto tondo toccando gli argomenti più disparati, commentando prima di tutto il cammino in Champions League dell'Inter che ieri ha mantenuto vive le chance di qualificazione.

Grazie a tutti per essere qui, è una giornata importante come il tema del bullismo: anche io l'ho subito da piccolo e sono stato fortunato ad aver reagito, spero che questo libro possa aiutare chi ha difficoltà. Se spero che l'Inter vada avanti? Io penso alla mia squadra e a vincere i trofei con la Juventus, sapevamo che i nerazzurri sarebbero tornati al vertice con l'arrivo di Conte in panchina. De Ligt sta migliorando e diventerà presto uno dei migliori, con Cristiano Ronaldo ci siamo già chiariti. Chi vorrei evitare in Champions? Dico il Tottenham per l'arrivo di Mourinho.