André Gomes risponde alle lettere dei tifosi dell'Everton

Il portoghese parla ai tifosi dopo il gravissimo infortunio subito contro il Tottenham: "Le vostre lettere mi hanno emozionato".

di Redazione Fox Sports - 28/11/2019 19:23 | aggiornato 28/11/2019 19:28

Il suo infortunio è stato uno dei momenti più shockanti di questo inizio di stagione calcistica ma André Gomes ha già promesso ai tifosi dell'Everton che non mollerà e farà di tutto per rientrare in campo il prima possibile e soprattutto più forte di prima.

Il centrocampista portoghese è stato protagonista di un terribile incidente nella partita contro il Tottenham, quando un contrasto con Son gli ha causato la frattura scomposta di gamba e caviglia destra. Diagnosi che lo terrà fuori dai campi per mesi.

Ma l'ex giocatore del Barcellona ha già fatto sapere che non si arrende e spera addirittura di tornare a vestire la maglia dell'Everton già in questa stagione. E ha voluto ringraziare i suoi tifosi che lo hanno supportato in queste settimane.

André Gomes ai tifosi dell'Everton: "Grazie a tutti, tornerò più forte"

André Gomes ha parlato direttamente dal canale YouTube dell'Everton leggendo le tante lettere dei supporter dei Toffees che gli sono arrivate dal giorno del suo infortunio. Ringraziando ognuno dei sostenitori che gli ha fatto sentire la sua vicinanza.

Ho ricevuto tantissime lettere e mail, volevo ringraziarvi per il supporto che significa molto per me. Renderà tutto più facile. Ho ricevuto lettere anche lettere da tifosi del Liverpool, è impossibile non commuoversi e volevo dirvi grazie per queste emozioni. Tornerò sicuramente più forte per aiutare l'Everton.

Da segnalare anche la mail di un tifoso che ha spiegato di aver dato un calcio a un tavolo dopo aver visto l'infortunio di Gomes facendosi male a un piede. E il portoghese ha risposto sorridendo.