Il giovane attaccante dei Blues si è infortunato nel primo tempo della sfida col Valencia cadendo pesantemente sulle gambe di Garay.

27/11/2019

Il Chelsea esce dal Mestalla di Valencia con un punto che gli permette di guardare con serenità alla prossima partita di Champions League contro il Lille in cui basterà vincere per essere certo del primo posto nel girone e della qualificazione agli ottavi di finale.

Ma Lampard non può essere totalmente contento del 2-2 arrivato in casa dei Murcielagos perché nel primo tempo ha perso per infortunio uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione della squadra londinese: Tammy Abraham.

Innjury of Tammy Abraham against Valencia. Fell on top of garays legs after a hard hit. #ChelseaFC pic.twitter.com/O8F7XIYcqF — Francisco Prisca (@FranciscoPrisca) November 27, 2019

A pochi minuti dalla fine della prima frazione infatti il giovane attaccante del Chelsea è andato a contrasto volante contendendo un pallone a Garay. Nella caduta l'inglese è atterrato molto pesantemente sulle gambe del difensore avversario facendosi male al fianco sinistro e uscendo dal campo.

Valencia-Chelsea, ansia per Abraham: infortunio al fianco sinistro

Abraham è stato subito soccorso dallo staff medico dei Blues ma faticava a respirare mentre camminava quasi con le lacrime agli occhi. Non riuscendo a stare in piedi, il centravanti è stato trasportato negli spogliatoi in barella dopo essere stato riparato con alcune coperte. Tutto fra la preoccupazione di Lampard che ora attende notizie sulle condizioni del suo giocatore che fino ad ora è stato protagonista di un'ottima stagione.