Il tecnico torna ct della Spagna e in conferenza critica il suo sostituto: "Capisco l'ambizione, voleva allenare agli Europei. Ma nel mio team non voglio persone così".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 27/11/2019 12:01 | aggiornato 27/11/2019 12:06

La Spagna riabbraccia Luis Enrique: dopo la tragica notizia della scomparsa di sua figlia, l'ex allenatore di Roma e Barcellona è stato nuovamente nominato commissario tecnico della Roja in vista dei campionati di Euro 2020 dopo la fine del girone di qualificazione.

L'allenatore si era dimesso dall'incarico lo scorso giugno per via delle gravi condizioni di salute di sua figlia e al suo posto era subentrato il vice allenatore Robert Moreno che si è seduto in panchina guidando la squadra fino al raggiungimento del pass per gli Europei.

Il 19 novembre però la Federcalcio spagnola ha annunciato che Luis Enrique avrebbe ripreso il suo posto in vista del torneo in programma nell'estate del 2020. E nella sua conferenza stampa di (ri)presentazione, il tecnico non ha risparmiato qualche frecciata all'uomo che in questi mesi lo ha sostituito.

Luis Enrique torna ct della Spagna e attacca Moreno

Spagna, Luis Enrique attacca Moreno: "Con me è stato sleale"

Parlando davanti ai giornalisti, Luis Enrique ha dato la sua versione dopo le piccate dichiarazioni di Robert Moreno ("È meglio che io non dica niente a riguardo, dovreste chiedere direttamente a Luis"). Usando toni anche molto accesi.

Il mio problema con Moreno risale a settembre quando mi ha detto di voler allenare la Spagna anche a Euro 2020. Io lo capisco, capisco la delusione e l'ambizione di un allenatore con l'occasione di una vita dopo tanto lavoro. Ma per me è stato sleale e io non posso volere una persona così nel mio staff. L'ambizione cieca per me non è una virtù ma un difetto.

A riguardo il ct della Roja ha continuato a criticare quello che ormai non è più il suo secondo, raccontando anche il colloquio avuto con lui in vista dell'inizio dei campionato Europei: