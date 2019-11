Il giocatore si è infortunato alla caviglia nel match di Champions League giocato con il Psg. Zidane: "Spero non sia un danno di grande entità".

di Redazione Fox Sports - 27/11/2019 08:11 | aggiornato 27/11/2019 08:14

Il Real Madrid è in ansia per Eden Hazard. Il colpo di calciomercato dell'estate delle Merengues si è infortunato alla caviglia nel corso della partita di Champions League contro il Psg. Al termine dell'incontro il tecnico Zinedine Zidane ha parlato delle sue condizioni, manifestando tutta la sua preoccupazione per il suo giocatore:

Stava giocando una partita straordinaria, davvero un peccato. Sì, si è fatto male veramente. Ha sentito un colpo e gli si è girata la caviglia. Gli ho detto negli spogliatoi che tra tre giorni non avrebbe sentito più niente e sarebbe tornato. Scherzi a parte, spero che sia un infortunio di piccola entità, ma purtroppo è qualcosa di più di un semplice colpo. Dovremo aspettare i risultati degli esami per sapere bene di cosa si tratti.

Se venisse confermata la distorsione, allora il Real Madrid dovrebbe sperare che non ci siano legamenti interessati. In ogni caso Hazard rischia di dover saltare il Clasico con il Barcellona in programma il prossimo 18 dicembre.