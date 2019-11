Il tecnico del Lipsia questa sera si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma intanto sogna il portoghese: "Mi impressiona la sua continuità".

di Franco Borghese - 27/11/2019 13:43 | aggiornato 27/11/2019 13:48

A un passo dalla storia, eppure c'è già chi sogna altro. Il Lipsia può arrivare, per la prima volta, agli ottavi di Champions League. La situazione dei tedeschi nel Gruppo G è veramente favorevole. Agli uomini di Julian Nagelsmann basterà infatti conquistare un solo punto nel match interno contro il Benfica, ultimo con 3 punti ma ancora in corsa per la qualificazione, per staccare il pass. Nell’altra gara del girone lo Zenit, terzo, sfida il Lione, secondo, a San Pietroburgo. Insomma, tutto sembra apparecchiato al meglio. Eppure Nagelsmann sogna Cristiano Ronaldo.

Non lo vuole avere come avversario agli ottavi (anche perché i tedeschi, qualificandosi come primi, non potrebbero incontrare la Juventus nel prossimo turno), ma lo vorrebbe in squadra. Il Lipsia in questo momento ha in rosa uno degli attaccanti più prolifici d'Europa (Timo Werner, 12 gol in 12 partite di Bundesliga, già 15 centri stagionali), uno che per adesso sta perfino facendo meglio di Cristiano Ronaldo, eppure Nagelsmann sogna proprio di allenare il portoghese.

Il tecnico tedesco è intervenuto in un programma televisivo in Germania a ridosso della partita di Champions League con il Benfica e ha parlato proprio dell'attaccante portoghese della Juventus:

Ho sentito che lavora in maniera molto professionale, che è sempre al 100% e vive per essere sempre al top. Continua a segnare con continuità anche se fa meno gol di 3-4 anni fa. Vorrei capire come ha fatto a restare su quei livelli così a lungo. Credo però che le probabilità di allenarlo per me siano pari allo zero.

Nagelsmann, non solo Cristiano Ronaldo: ha anche una passione per la Juventus

In realtà Nagelsmann non è un ammiratore solo di Cristiano Ronaldo: in una vecchia intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Julian ha ammesso di avere una simpatia per la Juventus:

Un mio amico aveva un negozio al vecchio Delle Alpi, per questo ho spesso visto i bianconeri dal vivo. Allenarli sarebbe stimolante, ma non è uno degli obiettivi sulla mia lista. Da giovanissimo andai anche a San Siro a vedere l'Inter di Vieri e Ronaldo, il brasiliano.

Allenatore maniacale, Nagelsmann insieme a Cristiano Ronaldo creerebbe una coppia davvero interessante. Al tecnico tedesco piace che la sua squadra abbia il possesso palla e che giochi a ritmi elevati. Quando si sedette sulla panchina dell'Hoffenheim, col club in grande difficoltà di classifica, i dirigenti risposero così a chi affermava fosse troppo inesperto per ricoprire quel ruolo:

È giovane, ma allena da quasi 10 anni. Ha più esperienza di chi, a 38, smette di giocare e si mette ad allenare.

Avevano ragione. Questo proprio grazie alla maniacalità che mette in ogni allenamento. Un po' come fa Cristiano Ronaldo, che non a caso sogna di allenare. Anche quando è a un passo da un traguardo storico come gli ottavi di Champions League con il Lipsia.