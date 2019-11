Al termine di Juventus-Atletico Madrid ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri:

Sarri ha proseguito:

Facciamo più difficoltà in campionato a fare un certo tipo di calcio, forse la Champions ci dà stimoli maggiori ma questo è un errore, dobbiamo imparare a giocare questo calcio sempre. La sensazione è che come con l'Atalanta li abbiamo lasciati andare al cross troppo spesso, dobbiamo un po' migliorare nell'intensità delle chiusure

Infine su Ronaldo:

Fisicamente l'ho visto abbastanza bene, non ho parlato con lui del dolore al ginocchio, è andato a chiudere spesso anche in fase difensiva, è un buon segnale. L'ho lasciato in campo perché speravo trovasse il gol per sbloccarsi. Dybala è un fuoriclasse ed è in un momento positivo, sta facendo la differenza