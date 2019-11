Il dirigente bianconero parla del futuro della squadra: "Il croato è un grande ma non ci interessa. Ronaldo? Felici di averlo in squadra".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/11/2019 16:26 | aggiornato 27/11/2019 16:30

La Juventus si è definitivamente innamorata di Matthijs De Ligt: dopo qualche discussione sul suo inizio di stagione, in cui è stato catapultato subito nel ruolo di titolare per via dell'infortunio al ginocchio di Chiellini, l'ex giocatore dell'Ajax ha conquistato tutti e viene dalle sue due prestazioni migliori dell'annata contro Atalanta in campionato e Atletico Madrid in Champions League.

Su di lui non c'erano mai stati dubbi da parte della dirigenza bianconera che in estate per lui ha sborsato una somma notevolissima pur di strapparlo alla concorrenza di Barcellona e Paris Saint-Germain. Ora l'olandese si è preso la difesa respingendo al mittente tutte le critiche.

Grande soddisfazione per Sarri ma soprattutto per Fabio Paratici, vero artefice dell'approdo di De Ligt a Torino. E il dirigente dei campioni d'Italia ha sempre pensato che l'ex Ajax sarebbe diventato una colonna della Juventus, pensiero ribadito in una recente intervista.

Paratici parla di De Ligt e dell'interesse della Juventus per Rakitic

Juventus, Paratici: "Presto De Ligt sarà il miglior difensore al mondo"

Paratici ha parlato ai microfoni di ESPN e fra i vari argomenti trattati ha parlato della crescita di De Ligt, delle mosse di calciomercato a gennaio per la Juventus (in particolare le voci su Rakitic) e della situazione legata alle condizioni di Cristiano Ronaldo. Sempre con grande ottimismo.