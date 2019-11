Il tedesco continua a esprimere il suo malumore per il poco utilizzo da parte di Sarri: "Tornare in Germania? Mai dire mai, ma ora non sono contento".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/11/2019 19:06 | aggiornato 27/11/2019 19:10

La Juventus è in testa al campionato e ha passato il girone di Champions League da prima in classifica: eppure a Torino continua a tenere banco il caso legato all'umore di Emre Can, sempre più fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri.

La delusione del centrocampista tedesco per l'esclusione dalla lista europea non è ancora passata, anzi è aumentata perché continua a trovare pochissimo spazio persino in campionato dove è fermo a una sola presenza dal primo minuto (quella in casa del Lecce ormai più di un mese fa).

Dopo gli ormai famosi sfoghi fatti mentre si trovava nel ritiro della sua Nazionale, dove continua a essere convocato e titolare, Emre Can ha parlato ancora una volta rilasciando un'intervista in patria e ribadendo che per lui la situazione non può continuare ad andare avanti in questo modo.

Emre Can non è contento del suo utilizzo alla Juventus

Juventus, Emre Can si sfoga: "Qualcosa deve cambiare, a Torino o altrove"

Intervistato dai giornalisti di Sport Bild, Emre Can ha commentato ancora una volta il suo utilizzo col contagocce in questa stagione e ha parlato anche del suo possibile addio alla Juventus già nella sessione di gennaio.

Di sicuro non sono felice della mia situazione e qualcosa a gennaio deve cambiare. Che sia a Torino o che si trovi un'altra soluzione altrove. Un ritorno nel campionato tedesco? Mai dire mai.

Per il centrocampista si potrebbero infatti riaprire le porte della Bundesliga, col Borussia Dortmund interessato sia a lui che al suo compagno di squadra (ancor più "separato in casa" di Emre Can) Mario Mandzukic. Tutto lascia pensare che fra un mese l'ex Liverpool possa salutare i bianconeri dopo neanche 2 stagioni a Torino.