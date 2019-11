Il centrocampista si è operato al ginocchio destro presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

27/11/2019

Come da programma questa mattina Nicolò Barella si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro per via dell'infortunio riportato nel corso dell'ultima partita di Serie A dell'inter giocata in casa del Torino. L'ex capitano del Cagliari ha subito un'operazione in artroscopia al ginocchio destro per l'asportazione del frammento cartilagineo della rotula.

A renderlo noto è direttamente il club nerazzurro sul suo sito ufficiale, dove viene sottolineato come tutto sia andato per il meglio.

Nei prossimi giorni il centrocampista inizierà il processo riabilitativo, che dovrebbe riportarlo in campo al rientro dopo la sosta natalizia, con l'obiettivo preciso di scendere in campo nella sfida di Serie A del 5 gennaio 2020, quando l'Inter giocherà al San Paolo il big match contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Nicolò Barella vuole provare a esserci almeno per quella data e farà di tutto per recuperare in tempo.