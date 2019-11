L'attaccante biancoceleste si è confessato durante "Linea Diletta" su DAZN.

L'inizio di stagione di Ciro Immobile è stato impressionante. In 16 presenze tra Serie A ed Europa League ha segnato 17 gol, di cui solo 15 nei 13 gettoni collezionati in campionato. Numeri da urlo che hanno permesso agli Inzaghi boys di volare al terzo posto solitario in classifica. Proprio l'attaccante laziale ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di "Linea Diletta" su DAZN, iniziando a parlare del suo allenatore:

Io e Simone siamo cresciuti insieme: io come calciatore, lui come uno dei migliori allenatori. Potevamo fare di più con la Lazio, soprattutto nell’anno che abbiamo perso la Champions League all’ultima giornata contro l’Inter. Però nella scorsa stagione è arrivata la Coppa Italia che è un traguardo importante. Noi dobbiamo sempre lottare per la Champions, per una società così grande è un obbligo. Il rapporto con lui? Io sono uno dei senatori e cerco di aiutarlo negli spogliatoi. Ci sono momenti in cui si discute, è normale. Dopo la mia sfuriata al momento della sostituzione (nella partita contro il Parma, ndr), ci è rimasto male per il rapporto che abbiamo. Alla fine però ha fortificato ancora di più il legame

Sugli obiettivi di stagione:

Questo per la Lazio è l’anno buono per la Champions League. Stiamo facendo un grande percorso, poteva essere ottimo senza aver perso qualche punto in giro. È il nostro limite: se vuoi essere una grande squadra non devi permetterti certi risultati

Su Belotti e Mancini:

Siamo amici, abbiamo trascorso anche le vacanze insieme alle Maldive. Si vedrà chi giocherà in Nazionale, c’è competizione sana ed è giusto così. Con Mancini mi trovo bene, qualcuno diceva il contrario. Va tutto a gonfie vele, abbiamo raggiunto grandi risultati e ho visto gente ritornare ad appassionarsi alla nazionale

Su Klopp:

Mi piace parlare di lui, mi sarebbe però piaciuto lavorarci nel mio miglior momento che ovviamente non è stato quello a Dortmund

Nessun dubbio sul suo futuro:

Vorrei rimanere qui sino a fine carriera. La città è bellissima e si sta bene. Anche con la società il rapporto va alla grande e i tifosi mi amano. Quando trovi un certo equilibrio è difficile andare via. Se ho chiesto l’aumento a Lotito? Ho cercato di convincerlo in tutti i modi (ride, ndr)

Sulla moglie Jessica:

L’ho conosciuta a Pescara, da quel momento non ci siamo più lasciati. Dire al padre che sarebbe venuta con me a Genova è stato un dramma. Ci siamo sposati prima del Mondiale del 2014. Noi coppia social? Sì, ma riusciamo a gestire bene il pubblico e il privato. Lei non mi rimprovera, io invece lo faccio quando mette troppi video in cui balla. Alla fine fa sempre quello che vuole lei!

