La scelta di Zlatan di acquistare le quote dell'Hammarby non è piaciuta ai suoi ex tifosi, che adesso vogliono togliere la statua inaugurata a ottobre davanti allo stadio di Malmö.

di Paolo Gaetano Franzino - 27/11/2019 17:30 | aggiornato 27/11/2019 17:34

Nemmeno qualche ora dopo l'annuncio di Zlatan Ibrahimovic come nuovo co-presidente dell'Hammarby, ecco arrivare le prime polemiche. A storcere il naso non sono i club che vorrebbero vedere Ibra con la loro maglia a partire dal prossimo gennaio, bensì i tifosi del Malmö, che con l'Hammarby non hanno un rapporto così amichevole.

Ibrahimovic è nato a Malmö e proprio nel Malmö ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Con la squadra della sua città ha vissuto il suo primo biennio da calciatore professionista, realizzando 17 gol in 46 presenze prima del trasferimento all'Ajax. L'acquisizione di parte delle quote dell'Hammarby, arrivato terzo nell'ultimo campionato proprio a pari merito col Malmö, non è stata per niente digerita dai suoi vecchi tifosi.

Che adesso, come si legge da diversi post di protesta, vogliono addirittura togliere la statua del loro ex idolo, inaugurata davanti allo stadio del Malmö solamente lo scorso 8 ottobre. E c'è addirittura chi, in modo provocatorio, usa l'immagine della statua di Saddam Hussein abbattuta dall'esercito americano a Baghdad nel 2003.

Nemmeno due mesi fa, Zlatan Ibrahimovic veniva accolto così dalla sua città

Ibrahimovic all'Hammarby, la protesta dei tifosi del Malmö

Riavvolgiamo il nastro. Nella giornata di martedì, sul suo profilo Instagram, Ibrahimovic aveva pubblicato un video raffigurante la maglia dell'Hammarby. In diversi avevano abboccato all'ennesima provocazione social dello svedese, prima della precisazione dello stesso club biancoverde che comunicava l'acquisto, da parte di Zlatan, del 50% delle quote di AEG Svezia, l'holding che detiene una parte dell'Hammarby (tra l'altro i proprietari della squadra svedese sono gli stessi dei Los Angeles Galaxy, ex squadra di Ibra).

L'Hammarby è un club fantastico con tifosi appassionati, che ha grande rispetto sia a Stoccolma che in Svezia. Li ho sempre apprezzati e sono colpito da ciò che ha fatto il club dentro e fuori dal campo. Essere qui è divertente ed emozionante.

Queste sono state le prime parole di Ibrahamimovic da co-presidente dell'Hammarby. Dichiarazioni che non sono piaciute ai sostenitori del Malmö, anche se l'attaccante non scenderà effettivamente in campo con i loro rivali. Non è la prima volta che Ibra fa infuriare i tifosi delle sue vecchie squadre (nel 2006 passò dalla Juventus all'Inter, nel 2010 firmò per il Milan) e non potrebbe essere nemmeno l'ultima, visto il suo possibile ritorno in Serie A a gennaio.

Intanto, però, come riporta il quotidiano Aftonbladet, il tifoso del Malmö Tomas Ruzic ha creato una petizione su Change.org per rimuovere la statua dello svedese. Un'iniziativa che ha già trovato il parere positivo di circa 1.500 persone in poche ore, come dimostrato dalle tante firme apparse in poche ore sul famoso sito americano.