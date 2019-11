Dietro alla stella dell'Atletico Madrid si piazzano Sancho del Borussia Dortmund e Havertz del Bayer Leverkusen.

di Redazione Fox Sports - 27/11/2019 17:41 | aggiornato 27/11/2019 19:45

Joao Felix ha conquistato il Golden Boy 2019, premio ideato da Tuttosport - giunto alla 17esima edizione - che incorona il miglior giocatore Under 21 della stagione precedente. Un anno fa ad aggiudicarselo fu il classe 1999 Matthijs De Ligt, che allora giocava all'Ajax e oggi veste la maglia della Juventus.

A succedere al difensore olandese è la stella portoghese dell'Atletico Madrid, arrivato in estate dal Benfica per ben 126 milioni di euro. Il 20enne lusitano è stato votato da una Giuria Internazionale Premium di 40 giornalisti sportivi di "Ranking Champions". Sul podio si piazzano Sancho del Borussia Dortmund e Havertz del Bayer Leverkusen.

Grazie a Tuttosport per il Premio Golden Boy 2019 - ha detto Joao Felix in un video - sono molto orgoglioso. È la seconda volta che un giocatore dell’Atletico Madrid si aggiudica questo riconoscimento e sono felice. Grazie anche al Benfica, in particolare all’allenatore Bruno Lage per tutto quello che ha fatto per me e alla mia famiglia che mi è sempre vicina. Un abbraccio»

Premiato anche Gianluigi Donnarumma del Milan e Giada Greggi della Roma, che hanno ricevuto rispettivamente il premio "Best Italian Player Under 21" e il "Best Italian Girl Player Under 21".

La classifica completa del Golden Boy 2019

1. JOÃO FÉLIX, Portogallo, Atlético Madrid, voti 332

2. SANCHO, Inghilterra, Borussia Dortmund, voti 175

3. HAVERTZ, Germania, Bayer Leverkusen, voti 75

4. HÅLAND, Norvegia, Red Bull Salisburgo, voti 74

5. DE LIGT, Olanda, Juventus, voti 71

6. FATI, Spagna/Guinea B., Barcellona, voti 49

7. FODEN, Inghilterra, Manchester City, voti 46

8. DONNARUMMA, Italia, Milan, voti 37

9. ZANIOLO, Italia, Roma, voti 36

10. MALEN, Olanda, PSV Eindhoven, voti 35

11. MOUNT, Inghilterra, Chelsea, voti 29

12. RODRYGO, Brasile, Real Madrid, voti 20

13. VÍNICÍUS J., Brasile, Real Madrid, voti 13

14. KEAN, Italia, Everton, voti 13

15. LUNIN, Ucraina, Valladolid, voti 11

16. JOVELJIC, Serbia, Eintracht F., voti 9

17. GUENDOUZI, Francia/Marocco, Arsenal, voti 9

18. DAVIES, Canada/Liberia, Bayern, voti 1

Ogni giurato ha assegnato 10 punti al primo votato, 7 al secondo, 5 al terzo, 3 al quarto e 1 al quinto

L'albo d'oro del Golden Boy