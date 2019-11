Il presidente del club gigliato viene intervistato, ma non dà indicazioni sull'esito dell'incontro.

di Redazione Fox Sports - 27/11/2019 14:11 | aggiornato 27/11/2019 14:13

Incontro terminato tra i dirigenti della Fiorentina e il padre (agente) di Federico Chiesa, Enrico. Il proprietario del club gigliato, Rocco Commisos, ha parlato a margine del summit, ma senza dare delle indicazioni sull'esito del confronto:

Federico Chiesa sa quanto sia importante per noi, sa che da parte nostra e in particolare da parte mia non c'è mai stata una critica, mai una parola negativa contro di lui, però siamo una squadra e bisogna giocare insieme. Lui è importante per la città e per i tifosi. L'incontro? Io stavo dormendo, ora vado a lavorare, credo che un giorno di questi parlerò con Enrico perché non lo conosco e non ci ho mai parlato. Alcune cose su questa vicenda sono fake news.

Fiorentina, Commisso su Chiesa, Montella e squadra

C'è modo di parlare anche dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella:

Avrà tempo. Io guardo i punti, non solo quelli di oggi, ma quelli degli ultimi dieci anni. Ci mancano tre punti ed arriviamo a 19, la media più alta degli ultimi dieci anni. Siamo fuori di molto dalla zona retrocessione. Fin dal primo giorno dico che è un fallimento se facciamo come l'anno scorso, ma non ho neanche detto che voglio la Champions League. Ci manca una vittoria che non abbiamo ottenuto, forse a Verona dovevamo ottenerla e quel che è avvenuto a Cagliari non mi è piaciuto affatto.

Commisso è poi entrato nel dettaglio: