Champions League, l'esultanza del Bruges costa due espulsioni

Dal momento che anche lui era ammonito, l'arbitro non ha potuto far altro che espellere entrambi dopo aver esibito a ciascuno la seconda ammonizione della loro partita di Champions League . Una doppia ingenuità che sarebbe potuta costare carissimo al Club Brugge, ma che fortunatamente per i belgi non ha portato a una nuova rete del Galatasaray nei minuti finali del match.

Questo però ha fatto perdere di vista la loro situazione dei cartellini, visto che l'autore della rete (già ammonito) si è tolto la maglia per esultare. E il suo compagno di squadra, Mata, ha visto bene di dare un calcio alla bandierina (stile Cassano), rompendola in due.

