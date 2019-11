Dopo la partita col Torino avevo elogiato Borja Valero e Dimarco che avevano giocato poco ma se ti alleni seriamente hai le tue chance. Lukaku e Lautaro Martinez stanno crescendo, anche ieri avevo detto che eravamo più squadra rispetto all'andata quando furono massacrati dai loro difensori. Difatti mi arrabbiai dopo quell'incontro, oggi è andata diversamente e loro lo aspettavano. Sono stati determinanti e sono contento per loro, quando un attaccante segna è contento. La partita col Barcellona? Spero di arrivare con la giusta convinzione prima alla partita con la SPAL che è una buona squadra, poi abbiamo la Roma e poi penseremo al Barcellona. Oggi c'era solo un modo per rimanere vivi cioè vincere, ora ci aspetta una partita tosta ma potremo contare su 80.000 persone allo stadio e siamo contenti perché abbiamo dato senso a questa serata.

