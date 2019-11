Gli uomini di Conte vincono 3-1 e sperano ancora nella qualificazione agli ottavi. Doppietta dell'argentino, a segno anche Romelu che gioca una grandissima partita.

di Francesco Maria Bizzarri - 27/11/2019 23:03 | aggiornato 27/11/2019 23:08

L’Inter va con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. A Praga contro lo Slavia i nerazzurri giocano una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Apre le danze il Toro, poi il pareggio su rigore di Soucek chiamato dal VAR. Nel finale Lukaku e ancora Martinez regalano tre punti alla squadra di Conte che crede così ancora al passaggio del turno in Champions League.

Primo gol di Lukaku in Europa con la maglia nerazzurra. E pensare che era andato in rete nei primi 45’, poi l’arbitro e la moviola hanno fermato tutto, chiamando il fallo di rigore di De Vrij. Grande partita dell’attaccante, così come quella di Godin e Lautaro.

Il Barcellona nell’altra partita di girone ha battuto il Borussia Dortmund. Blaugrana primi matematicamente. Ci sono ancora speranze per i nerazzurri di passare il turno. Soprattutto con i fenomeni Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per gli uomini di Conte delude solo Biraghi, che mai ha spinto sulla fascia sinistra.

Champions League, le pagelle di Slavia Praga-Inter: super Lukaku e Lautaro

Champions League, le pagelle di Slavia Praga-Inter

Slavia Praga (4-2-3-1) - Kolar 6; Coufal 5.5, Frydrych 4.5, Kudela 5, Boril 5; Soucek 6, Husabuer 5.5 (dal 70’ Zeleny 5.5); Masopus 6t, Stanciu 6 (Dal 58’ Traoré 6); Seycik 5.5; Olaynka 5. All. Trpisovsky.

Inter (3-5-2) - Handanovic 7; Godin 7.5, De Vrij 6.5, Skriniar 7; Candreva 7, Vecino 6 (dal 7’ Esposito 6.5), Brozovic 6.5, Borja Valero 6 (dal 77’ Gagliardini 6.5), Biraghi 5.5 (dal 77’ Lazaro 6.5); Martinez 8, Lukaku 8. All. Conte.

I migliori

Lautaro Martinez 8

Due gol, una notte di Champions League magica. Con Lukaku si trovano alla meraviglia. L’Inter ha finalmente un dieci che fa la differenza.

Lukaku 8

Trova il primo gol in Champions con la maglia nerazzurra, più assist e traversa. Fa a sportellate con chiunque e vince sempre lui. Un attaccante completo.

Godin 7.5

Forse la sua miglior partita da quando è all’Inter. Un muro, perfetto in ogni chiusura e bravo a far ripartire anche la squadra. È tornato in formissima.

I peggiori

Frydrych 4.5

Partita da incubo con uno sbaglio che regala la palla a Lautaro per il gol (poi annullato) di Lukaku. Sbaglia in occasione del 2-0. Esce nel finale.

Biraghi 5.5

Non spinge mai, troppo timoroso. E infatti l’Inter attacca sistematicamente sulla fascia destra con Candreva. Lascia il campo a Lazaro.