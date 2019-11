Un buon Napoli costringe il Liverpool sull'1-1 nel tempio di Anfield. Vantaggio firmato Mertens, nella ripresa pari di Lovren. Ora basta un pari con il Genk già eliminato per passare il turno.

di MarcoValerio Bava - 27/11/2019 23:09 | aggiornato 27/11/2019 23:13

Il Napoli costringe sul pari il Liverpool ad Anfield, gioca una partita da squadra vera, forte e ora dovrà giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League in casa contro il Genk già eliminato e al San Paolo basterà un pari. A fare la partita sono soprattutto i Reds, che però faticano a trovare varchi perché il Napoli lavora molto bene di squadra e non lascia varchi interessanti. Bravi gli azzurri nell'interpretazione della gara, sfortunati i rossi nel dover rinunciare a Fabinho che si fa male all'anca. Napoli corto, attento e rapido quando può andare in profondità e al 22' alla prima vera occasione, Mertens scatta su un pallone lungo di Di Lorenzo, sfrutta lo spazio lasciato da Van Djik e sorprende la linea difensiva di Klopp chiudendo l'azione con un destro chirurgico che batte Alisson. La reazione dei padroni di casa è piuttosto debole, dalle parti di Meret non arrivano palloni insidiosi, se non un colpo di testa di Van Dijk che però il portiere para senza problemi. Napoli compatto, linee strette e quindi sviluppare gioco per i Reds è quasi impossibile. Alla squadra di Klopp servono giocate, invenzioni, come quella di Firmino per Mané che però sbaglia la rifinitura e quindi grazia Koulibaly e compagni. Solo nel finale di tempo, il Liverpool alza i ritmi e mette alle corde il Napoli che però tiene con le unghie e con un attento Meret che dice no alla conclusione di Milner.

Ripresa che si apre senza cambi e con un Napoli ancora bene in partita, di personalità nella gestione del pallone, il Liverpool però è in pressione, spinge alla caccia del gol e per poco non lo trova su un errore di Meret in uscita che consegna a Firmino la palla del pari, ma Koulibaly è provvidenziale e sulla linea salva. Klopp si gioca la carta Oxlade per Gomez e passa di fatto a tre dietro e Salah spreca la prima vera palla gol della sua partita calciando tra le braccia del portiere napoletano da ottima posizione.

Poco dopo è Firmino ad avere sulla testa l'occasione del pari, ma anche qui mira da rivedere. Liverpool ora martellante nella sua azione offensiva, Napoli che a differenza della prima frazione fa più fatica a uscire palla al piede dalla propria metà campo e al 65' Lovren stacca più alto di tutti su corner da destra e trafigge Meret che nulla può. Anfield è una bolgia, Ancelotti getta nella mischia Llorente (fuori Lozano) per dare peso e centimetri all'attacco e offrire un appoggio in uscita a una squadra che ora fatica tremendamente a spezzare la pressione del Liverpool. Klopp butta dentro Alexander-Arnold per avere ancor più qualità nello sviluppo dell'azione, Ancelotti risponde con Elmas per Mertens. Finale da corrida, con tanti contrasti e l'arbitro che comincia a estrarre gialli per Robertson, Koulibaly e Allan. Ma nei quattro di recupero non succede nulla e il Napoli porta a casa un pareggio di peso soprattutto per il morale, perché finalmente quella di Ancelotti è tornata a sembrare davvero squadra. E visto il momento questa è una notizia non male.

Champions League, le pagelle di Liverpool-Napoli

Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Gomez 5,5 (56' Oxlade-Chamberlain 6,5), Lovren 6,5, Van Dijk 6,5, Robertson 6; Henderson 6,5, Fabinho sv (18' Wijnaldum 6), Milner 6,5 (77' Alexander-Arnold sv); Salah 5,5, Firmino 6, Mané 6. All. Klopp 6,5

Napoli (4-4-2): Meret 6,5; Maksimovic 6,5, Manolas 7, Koulibaly 7, Mario Rui 6,5; Di Lorenzo 6,5, Allan 7, Zielinski 6 (84' Younes sv), Ruiz 6,5; Lozano 5,5 (70' Llorente 6), Mertens 6,5 (80' Elmas sv). All. Ancelotti 6,5

I migliori

Allan 7

Nel clima da battaglia, con l'arena infuocata che preme, lui s'esalta e dimostra di essere uno che nell'Europa dei grandi ci sta alla grandissima. Nel primo tempo il centrocampo del Napoli si regge praticamente solo su di lui che è ovunque a mordere sulle caviglie avversarie, a recuperare palloni e ribaltare l'azione. Nella ripresa non cala, anzi la sua prestazione rimane su standard molto elevati. Giocatore totale, indispensabile per Ancelotti.

Manolas e Koulibaly 7

Vanno in coppia, giocano insieme, guidano il reparto con grande personalità, alzando un muro praticamente invalicabile. Attenti, concentrati, bravi nel telecomandare la linea, dando sicurezza anche ai compagni. Nella ripresa, quando il Liverpool spinge con forza sull'acceleratore, loro non si scompongono, leggendo bene ogni situazione e mettendoci fisico, velocità e intelligenza tattica. Forse a questi livelli quest'anno non s'erano mai visti e per Ancelotti non può che essere un'ottima notizia.

Lovren 6,5

Non legge bene l'azione del vantaggio del Napoli, doveva salire e mettere in fuorigioco Mertens o meglio ancora tagliare e chiudere sul movimento del belga, lui non fa né una cosa né l'altra e così Dries segna. L'errore però non lo manda in tilt, anzi da quel momento migliora sensibilmente e diventa praticamente insuperabile e siccome il tridente di Klopp gira a vuoto, ci pensa a lui a vestirsi da centravanti e a incornare la palla dell'1-1 che toglie le castagne dal fuoco ai suoi e li fa tornare in testa al girone di Champions.

I peggiori

Gomez 5,5

Gioca da terzino destro e quello non è il suo ruolo naturale, seppur ricoperto diverse volte soprattutto in questa stagione. La differenza con Alexander-Arnold è abissale, la qualità del 66 manca, manca tremendamente nello sviluppo dell'azione del Liverpool. Lui fa poco in fase di spinta e a inizio ripresa sbanda un paio di volte dietro, per sua fortuna il Napoli non ne approfitta.

Lozano 5,5

Soprattutto nel primo tempo, quando il Napoli aveva la possibilità di ribaltare il fronte con maggior continuità, il messicano non riesce a dare il contributo che forse Ancelotti s'aspettava da lui. Nei secondi quarantacinque minuti, invece, con la squadra schiacciata nella propria trequarti, lui di fatto sparisce dal campo. Poco ispirato.

Salah 5,5

Aveva riposato nel weekend, complice anche una condizione fisica non eccellente, ma la sensazione è che non sia ancora al top. Non incide l'ex giallorosso, non riesce proprio a mettere in difficoltà Mario Rui da quella parte se non in un'occasione. Ha una buona palla nella ripresa, ma la calcia tra le braccia di Meret. Avulso dal gioco, meno coinvolto rispetto a Firmino e Mané.