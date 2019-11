A poche ore dal calcio d'inizio di una partita importante come quella di Champions League in casa del Liverpool, continua la tensione nell'ambiente Napoli perché i giocatori hanno incominciato a ricevere le prime multe legate al caso dell'ormai famoso "ammutinamento" dopo la sfida contro il Salisburgo.

Poche ore prima del fischio d'inizio in casa dei Reds sono state recapitate ai calciatori le sanzioni dopo la decisione di "ammutinarsi": stangata per Allan e Insigne.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK