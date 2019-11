Il pareggio raccolto in casa del Liverpool vale oro per il Napoli, che ora può giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League nell'ultima partita del girone in casa contro un Genk già eliminato e ultimo del gruppo.

Soddisfatto anche Ancelotti, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato della prestazione del suo Napoli svelando anche di aver sentito il presidente De Laurentiis dopo il fischio finale dando prova che ci sono passi avanti per il "disgelo" dopo il caso del ritiro disertato.

Il pareggio qui non è facile, abbiamo sofferto ma col Liverpool si deve giocare così. Siamo usciti vivi e vegeti, il girone si è messo bene e abbiamo l'ultima partita in casa. Ottima serata. La differenza fra campionato e coppa? Non ho una spiegazione, in questi palcoscenici si dà tutto e in campionato non ci riusciamo per nostri limiti. Siamo uscendo piano da questo periodo delicato e questa prestazione ci aiuta, il nostro è uno spogliatoio sano e c'è volontà di uscire ma la strada è giusta. Cambio di modulo? Abbiamo giocato più coperti perché il Liverpool ha grande qualità ma così è stata più controllabile. Ho sentito il presidente ed era molto contento per la partita.