Rientro tra i titolari per il portoghese ma la scena è tutta di Dybala. Lui parte da riferimento avanzato, cerca spazio sulle fasce ma conclude la partita in affanno.

di Luca Guerra - 27/11/2019 09:46 | aggiornato 27/11/2019 09:51

Novantasei minuti in campo, un tiro verso la porta avversaria, finito alto, tanto movimento e poca precisione. Se dovessimo concentrare in poche pillole il personale Juventus-Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo, lo concentreremmo in questi quattro fotogrammi. La permanenza sul terreno di gioco per tutta la partita, netta cesura rispetto alla sostituzione contro il Milan dello scorso 10 novembre, la voglia di incidere e la sensazione che il momento opaco non sia ancora alle spalle.

La tripletta alla Lituania e il centro contro il Lussemburgo realizzati con la maglia e la fascia da capitano del Portogallo avevano fatto pensare che i piccoli acciacchi che avevano condizionato le ultime settimane di CR7 fossero un lontano ricordo. L'esclusione dalla lista dei convocati per la trasferta sul campo dell'Atalanta, motivata dalla necessità di permettere all'asso di Funchal di proseguire nel suo lavoro personalizzato, aveva avuto le sembianze di una prima avvisaglia. Confermata in parte dal campo contro l'Atletico.

In una Juve che oggi ha in Paulo Dybala - tre reti di fila tra Milan, Atalanta e Atletico Madrid - la sua stella polare per capacità di attrarre la manovra e realizzare ora Cristiano Ronaldo è chiamato a dimostrare di poter essere di nuovo decisivo, e non solo con i gol. Quanto con la capacità di trascinare i compagni, di spingerli con la sua presenza e il suo esempio a dare quel qualcosa in più che è necessario per una squadra che punti ad arrivare in fondo a Serie A, Coppa Italia e Champions League. Perchè questo avvenga, però, servirà un CR7 diverso. Anche da quello visto contro l'Atletico.

Champions League, Cristiano Ronaldo cerca la conclusione in Juve-Atletico Madrid 1-0

Juventus-Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ai raggi X

Nel 4-3-1-2 di partenza, Sarri ha rilanciato Cristiano Ronaldo nella coppia d'attacco con Dybala. Escluso d'eccezione Gonzalo Higuain, con Aaron Ramsey sulla trequarti. Cristiano è partito da riferimento avanzato, con licenza di allargarsi. Dopo un piccolo spavento per una botta alla caviglia rimediata calciando la bandierina del corner per evitare che la palla superasse la linea di fondo, il portoghese ha provato a entrare nel vivo del match. Prima in corsia a sinistra, dove ha avviato l'azione che ha portato a un pericoloso mancino a incrociare di Dybala, poi a destra, dove si è ricordato del suo passato da ala inventando un bel cross sul quale il numero 10 bianconero è stato anticipato da Hermoso al momento dello stacco. Tanta grinta ma poca convinzione nel puntare l'avversario, con Trippier e Renan Lodi raramente in difficoltà. CR7 ha lottato ma non ha brillato, neppure nel finale quando non ha sfruttato al meglio un contropiede. Lanciato verso la porta di Oblak, si è visto recuperare cinque metri dai difensori a campo aperto, per poi saltare in bello stile Thomas ma calciando alto.

Cristiano Ronaldo non va a segno con la Juve dal 30 ottobre: un mese senza gol

Poi c'è il lato B della partita di Cristiano. Quello che lo ha visto più volte anticipato e sovrastato dalla coppia centrale dell'Atletico formata da Hermoso e Felipe, o che ne ha rivelato un paio di botta e risposta a distanza con i compagni per la misura di alcuni passaggi: è successo nel secondo tempo, prima nei confronti di Bonucci su un appoggio in uscita dalla difesa, poi con Higuain sugli sviluppi di una possibile ripartenza, morta sul nascere per un errore in appoggio di CR7. Che Sarri ha tenuto in campo per tutto il tempo e che il pubblico dello Stadium ha coccolato con cori e applausi. "Fisicamente l'ho visto bene, anche nel finale ha cercato di darci una mano" ha detto del numero 7 l'allenatore al fischio finale. Dopo il bastone - la sostituzione contro il Milan - la carota, in attesa di ritrovare il nuovo Cristiano. Che per ora rispetto al recente passato ha esibito una sola, sostanziale novità: una fascia portacapelli che non è passata inosservata al popolo del web che si è presto diviso circa la reale utilità dell'accessorio.

Cristiano Ronaldo e la fascetta per capelli usata in Juventus-Atletico Madrid

Ora è caccia al gol perduto

Il prossimo step, ritrovata la maglia da titolare e con la consapevolezza di dover ritrovare lo smalto perduto, sarà il ritorno al gol. A novembre, tra Torino, Lokomotiv Mosca, Milan e Atletico Madrid, non ha trovato la via della rete. Un inedito per chi ha abbattuto record in serie e realizzato 706 centri tra club e nazionale portoghese. Escludendo i mesi estivi, l'ultima volta che CR7 era rimasto a secco con un club per un mese intero era stato 10 anni fa esatti, nel novembre 2009 quando vestiva la maglia del Real Madrid. All'orizzonte c'è il Sassuolo, atteso domenica allo Stadium. L'anno scorso la prima rete italiana arrivò proprio contro i neroverdi. Il digiuno si interromperà anche questa volta?