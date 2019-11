Champions League, formazioni di Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli

Le due italiane impegnate in due trasferte decisive: Ancelotti si affida a Mertens, Conte lancia Borja Valero a centrocampo.

di Redazione Fox Sports - 27/11/2019 19:44 | aggiornato 27/11/2019 19:46

Il cammino in Champions League di Inter e Napoli passa per gran parte dalla giornata di oggi: le due squadre italiane sono impegnate in due trasferte complicate, rispettivamente in casa dello Slavia Praga e dei campioni d'Europa in carica del Liverpool.

Antonio Conte è in piena emergenza a centrocampo e dopo l'infortunio di Barella che si aggiunge ai problemi fisici di Sensi schiera Borja Valero titolare in mediana insieme a Vecino e Brozovic. In difesa c'è il terzetto Godin-Skriniar-De Vrij mentre Biraghi e Candreva giocano sulle fasce. Intoccabili in avanti Lautaro Martinez e Lukaku.

Cambia qualcosa rispetto al campionato Ancelotti che rilancia dal primo minuto Mertens vista anche l'indisponibilità di Insigne per via del problema al gomito rimediato nella sfida contro il Milan. Torna Fabian Ruiz sulla fascia mentre Manolas riprende il suo posto in difesa accanto a Koulibaly. Fuori Callejon.

Borja Valero torna titolare nell'Inter per la sfida con la Slavia Praga

Champions League, le formazioni ufficiali di Slavia Praga-Inter e Liverpool-Napoli

Ecco le formazioni ufficiali per le due sfide di Champions League di stasera:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Slavia Praga (4-3-2-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Traoré, Soucek Stanciu; Sevcik, Masopust, Olayinka.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens.