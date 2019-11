Caos Catania: aggredito Lo Monaco, la squadra non scende in campo

Caos Catania: aggredito Lo Monaco, la squadra non scende in campo

La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale del club etneo, in cui viene sottolineato che la società non si arrenderà di fronte al clima di violenza che si è protratto intorno al club nel corso degli ultimi mesi:

La partita di Coppa Italia in programma oggi alle 15 contro il Potenza si giocherà regolarmente. Il Catania ha accolto l' invito del presidente della Lega Pro , Francesco Ghirelli, e ha deciso di fare un passo indietro dopo aver minacciato di non scendere in campo a seguito dell'aggressione subita dall'amministratore delegato Pietro Lo Monaco.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK