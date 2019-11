Ormai Cristiano Ronaldo ha perso velocità e sprint, in quel contropiede ai tempi del Real Madrid sarebbe andato in porta, ora viene recuperato dai difensori. Sia chiaro, dentro l'area è ancora il numero uno, il migliore al mondo. Ma soffre la marcatura dei difensori. Io lo farei giocare comunque dove gioca ora, ovvero partendo da sinistra. Deve partire dall'esterno perché non può fare il centravanti alla Higuain

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK