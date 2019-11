Il dimissionario direttore generale è stato picchiato da alcuni tifosi, il club annuncia che non giocherà la gara di Coppa Italia contro il Potenza.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 27/11/2019 11:21 | aggiornato 27/11/2019 11:26

Un incredibile e vergognoso episodio di violenza ha scosso la società calcistica del Catania: in mattinata il direttore generale Pietro Lo Monaco è stato aggredito da un gruppo di "tifosi" mentre si trovava su un tragetto pronto per andare a Potenza dove oggi la squadra avrebbe dovuto giocare.

Stando alle informazioni raccolte da Repubblica, il dirigente della squadra siciliana (che ieri aveva annunciato le dimissioni in una lunga conferenza stampa, poi rifiutate da Pulvirenti) sarebbe stato avvicinato da un manipolo di persone mentre si trovava sull'imbarcazione diretta a Villa San Giovanni e partita dal porto di Messina.

I malintenzionati hanno pesantemente insultato Lo Monaco che si trovava in compagnia del medico sociale del Catania e lo hanno aggredito fisicamente, colpendolo al volto. Il dg, che ha perso anche sangue dal naso per la colluttazione in cui i violenti hanno persino rotto i suoi occhiali, ha deciso quindi di tornare a casa a Villafranca Tirrena rinunciando alla trasferta.

Catania, aggredito il direttore generale Lo Monaco

Catania, aggredito Lo Monaco: la squadra non gioca in Coppa Italia

Le Forze dell'Ordine sono subito state aavvertite e provvedimenti saranno presi nei confronti dei tifosi violenti che erano diretti proprio a Potenza per vedere la partita di Coppa Italia inizialmente in programma questo pomeriggio alle 15.

Ma l'incontro non si disputerà come spiegato da un comunicato ufficiale rilasciato proprio dal Catania, in cui viene spiegato come i giocatori (che si trovavano già in ritiro in Basilicata) non scenderanno in campo dopo l'aggressione subita da Lo Monaco.

Vile e vergognosa aggressione all’amministratore delegato del Calcio Catania



▶️ https://t.co/7EzIOHzXlt pic.twitter.com/hxPS9g6AY8 — Calcio Catania (@Catania) November 27, 2019

La vergognosa aggressione subita dall'amministratore Lo Monaco da parti di alcuni ultras era già prevedibile da uno striscione esposto in città contro di lui. Per questo la squadra rientrerà a Catania.

Un altro bruttissimo episodio scuote il calcio italiano, nell'attesa di scoprire non solamente quali saranno le conseguenze penali per gli aggressori ma anche quelle sportive nei confronti della squadra siciliana che di fatto rinuncia alla sfida di Coppa Italia.