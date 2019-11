È stato Leonardo, direttore sportivo del club francese, a confermare ciò che il quotidiano L'Equipe aveva riportato nel corso di questa settimana, riguardo l'avvicinamento tra club e giocatore per il rinnovo di un contratto che attualmente è in scadenza a giugno 2022. Alla fine della partita contro il Real Madrid, Leonardo ha manifestato tutto il suo ottimismo:

L'argomento caldo del futuro di Kylian Mbappe non poteva certamente non essere affrontato dopo la partita che ha messo di fronte Real Madrid e Psg. Secondo quanto spiegato dalla dirigenza parigina, i negoziati nella trattativa per il rinnovo del crack francese (autore del primo gol della sua squadra al Bernabeu) sarebbero in fase avanzata.

