Milan, il Genoa ha chiesto Piatek in prestito: no del polacco

Ma il polacco pare aver puntato i piedi e non vorrebbe tornare a Genova dopo essersene andato neanche 12 mesi fa. Piatek vuole infatti la possibilità di ritrovarsi ma con la maglia rossonera dopo il pessimo inizio di annata: tutto può cambiare in caso di acquisto di Ibra (o di un altro rinforzo offensivo) ma per ora il classe '95 non vuole sentire ragioni.

Secondo le notizie raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il Genoa avrebbe fatto ufficialmente un'offerta per riportare Piatek a Marassi con il benestare del Milan che darebbe la possibilità al suo numero 9 di ritrovare la brillantezza dell'anno scorso lasciando però spazio in avanti al (possibile) rientrante Ibrahimovic.

Krzysztof Piatek non molla la sua maglia numero 9 al Milan . L'attaccante polacco sta vivendo un pessimo inizio di stagione con solamente 3 gol segnati in questi primi mesi di campionato (di cui due su calcio di rigore e solamente uno su azione) e su di lui continuano a circolare voci di calciomercato.

L'attaccante rossonero ha rifiutato il ritorno a Marassi in prestito per rilanciarsi. Ma rimane l'ombra di Ibrahimovic.

