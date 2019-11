Distanza tra domanda ed offerta, ma possibile risposta anticipata ad inizio dicembre. Svelato il mistero della maglia del club svedese con il suo nome: è diventato co-proprietario del club.

di Francesco Maria Bizzarri - 27/11/2019 09:29 | aggiornato 27/11/2019 09:34

Il Milan ci crede, la trattativa di calciomercato per riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero è in pieno svolgimento. I tifosi sperano, ma la decisione non arriverà a breve. Perché si tratta sulla parte economica, giocatore e club sono in fase di riflessione. Balla circa un milione, questa la distanza tra domanda ed offerta.

Zlatan vorrebbe di più: 3 milioni di euro per sei mesi, poi si vedrà, con l’opzione di un altro anno. La società invece è ferma a 2 milioni di euro da qui sino a giugno, altri 4 per la prossima stagione. La trattativa va avanti, il dialogo prosegue perché c’è l’intenzione di mandare in porto l’affare.

E niente paura, perché Ibra in Svezia ritorna solo da socio dell’Hammarby. Poche ore fa aveva postato una foto con la maglia del club di Stoccolma che lasciava intendere un futuro sportivo nel suo paese. Ma il vero colpo di scena è un altro: Zlatan è diventato co-proprietario del club. Il Milan resta comunque la prima scelta per continuare la sua carriera da calciatore.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic in trattativa: c'è ancora distanza

Calciomercato Milan, la trattativa per Ibra: il punto

Il Milan e Ibrahimovic sono vicini, ma non vicinissimi. La trattativa va avanti, sono momenti di riflessione. C’è distanza tra domanda ed offerta: Zlatan chiede 3 milioni di euro da qui sino a giugno, il club ne mette sul piatto 2. Serve incontrarsi a metà strada, tendere la mano da una parte, fare uno sforzo dall’altra. Poi si parlerà di durata del contratto, perché la chiave per alzare la posta sta proprio lì: se l’accordo fosse trovato sui diciotto mesi, l’entità dell’ingaggio potrebbe essere meno gravosa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la risposta definitiva potrebbe arrivare ad inizio dicembre, non più a metà mese come si era pronosticato all’inizio. Questo per potersi concentrare anche sulle altre possibili trattative di calciomercato, ma anche per permettere a Ibrahimovic di arrivare subito a Milanello e iniziare una “mini preparazione” in vista della ripresa del campionato a gennaio.

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

Intanto in Svezia…

Ibra-Hammarby c’è l’ufficialità: Zlatan è il nuovo co-presidente della società svedese. La trattativa andava avanti da un po’, poi il blitz a Los Angeles dell’altro socio di maggioranza, Richard von Yxkull, ha fatto sbloccare il tutto. E Ibra è felice della sua nuova e futura esperienza:

L’Hammarby è un club fantastico, non vedo l’ora. Ha tantissimi tifosi e gode di rispetto sia a Stoccolma che in tutta la Svezia. Mi è sempre piaciuta come società, e negli ultimi anni sono rimasto colpito da quello fatto fuori e dentro il campo.

Ibrahimovic presidente sì, ma da calciatore la sua carriera non è ancora finita. C’è il Milan all’orizzonte, a breve la decisione: i tifosi rossoneri non vedono l’ora.