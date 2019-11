Commisso, ai ferri corti con la Juventus, nega il calciatore ai bianconeri. Nerazzurri pronti ad approfittarne: Gabigol e Politano le possibili contropartite.

2 condivisioni

di Andrea Bracco - 27/11/2019 10:08 | aggiornato 27/11/2019 10:50

Federico Chiesa e la Fiorentina sono sempre più lontani. Proprio oggi sarebbe andato in scena un incontro tra il giocatore e il presidente, Rocco Commisso, per valutare il da farsi. Il rapporto tra l'esterno viola, di recente diventato titolare anche in Nazionale, e la società sembra essere ormai ai minimi termini. La situazione è molto delicata, ma visti i pregressi non sorprende il fatto che, a tre mesi dall'inizio della stagione, si sia già arrivati a questo punto. Ormai lo sanno tutti: Chiesa voleva lasciare Firenze a luglio, accettando la ricca offerta della Juventus che avrebbe fatto follie per strapparlo ai toscani durante la sessione di mercato estiva. Diversi pezzi del puzzle hanno però fatto fatica a incastrarsi, facendo saltare tutto al fotofinish.

Merito, in primis, delle prese di posizione di Rocco Commisso e Joe Barone: i due italo-americani, che nelle scorsa primavera avevano acquistato la società dalla famiglia Della Valle, erano convinti a tenere il talento classe 1997 per almeno un'altra stagione, in modo da costruirgli attorno l'ossatura di quella che sarebbe dovuta essere la Fiorentina della rinascita. Ma Chiesa, in realtà, non ne ha mai voluto sapere. La goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso però ha data recente: domenica scorsa, al Bentegodi di Verona, il giocatore si sarebbe rifiutato di entrare in campo per aiutare i compagni, adducendo a motivazioni di tipo fisico. Chiesa non si sentiva pronto e, a quel punto, Montella non ha potuto che incassare il no decidendo di optare per la carta Ghezzal.

Tale comportamento non è però piaciuto né alla squadra né, tantomeno, alla società. Commisso, che in questi giorni darà mandato a Barone di discutere alcuni rinnovi di contratto (due su tutti, quelli di Castrovilli e Venuti), mal sopporta questo tipo di reazioni, soprattutto se dettate da prese di posizione strategiche volte a comunicare, seppure indirettamente, il proprio malcontento. Del giro di rinnovi, infatti, Chiesa non farà parte: l'offerta della società, pervenuta a papà Enrico qualche settimana fa, è stata rispedita al mittente. E anzi, fu proprio l'ex attaccante di Siena e Parma a esporsi per portare il figlio alla Juventus, mandando in avanscoperta Fali Ramadani per accordarsi sulle cifre con Fabio Paratici. Secondo quanto riporta dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero messo sul piatto una cifra sostanziosa, ma la società viola - che adesso ne ha fatto una questione di principio - ha deciso di chiudere definitivamente ogni canale di comunicazione con la Juve.

Federico Chiesa, esterno della Fiorentina: il 22enne è da tempo al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai viola. La società ha fatto muro contro la Juventus, vorrebbe cederlo all'estero ma potrebbe chiudere con l'Inter: in ballo anche due contropartite

Calciomercato, niente Juventus per Chiesa: Inter in pole, Gabigol e Politano nell'affare

Niente Juventus per Federico Chiesa, anche a costo di tenerlo in rosa altri due anni fino alla scadenza dell'attuale vincolo. Ovviamente questa situazione andrà per forza scongiurata, visto che - a conti fatti - non conviene a nessuno: il club perderebbe la possibilità di mettere a bilancio una buona plusvalenza, mentre il calciatore non solo rischierebbe di perdere l'Europeo del prossimo anno, ma anche di stoppare parzialmente una carriera partita sotto ben altri auspici. Quindi andrà via, ma alle condizioni della Fiorentina. Per esempio, se con i bianconeri sembrano chiusi tutti i possibili discorsi, i buoni rapporti con l'Inter potrebbero consolidarsi proprio grazie al 22enne ligure.

Antonio Conte è un suo grandissimo estimatore e aveva inserito il nome di Chiesa in cima alla lista di possibili rinforzi per la scorsa sessione di calciomercato. Quindi, anche se fino all'ultimo Commisso spera di riuscire a piazzarlo all'estero, quella nerazzurra potrebbe diventare la pista più concreta da qui a pochi mesi, in barba ai desideri dello stesso calciatore, affascinato da quel progetto Juventus che, forse, non riuscirà mai a toccare con mano. Ma quanto vale Chiesa? Voci di corridoio dicono che il suo cartellino venga valutato almeno 60 milioni di euro, forse una decina in più, di certo una cifra che l'Inter dovrà ben ponderare prima di aprire il portafoglio.

In soccorso però potrebbero venire due potenziali contropartite molto interessanti: la prima è Matteo Politano, esterno completamente out dalle rotazioni di Conte, che in questo inizio di stagione lo ha utilizzato come seconda punta, ma solo per far fronte alle continue emergenze con gli infortuni. L'ex Sassuolo, d'altro canto, ha bisogno di rilanciarsi in una piazza che possa garantirgli spazio e, proprio per questo, la Fiorentina potrebbe fare al caso suo. La seconda idea invece riguarda Gabigol, fresco di successo in Libertadores e campionato brasiliano: in entrambe le competizioni guida la classifica dei cannonieri e la sua seconda esperienza in Brasile lo ha restituito in forma strabiliante.

I numeri messi insieme fino a oggi - ha segnato 44 gol ufficiali nell'anno solare 2019 - lo rendono l'attaccante più impattante di tutto il Sudamerica, nonché un giocatore al quale va data una seconda possibilità nel calcio europeo. Il suo cartellino viene valutato circa 25 milioni di euro, ragion per cui - qualora la dirigenza viola lo accettasse in parziale contropartita - l'Inter potrebbe ottenere uno sconto molto interessante. Il tutto accadrà a gennaio? Al momento non è dato saperlo: Commisso, che festeggerà il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, aspetta di parlare con Barone per conoscere gli ultimi sviluppi della faccenda. Poi, una volta fatto il punto della situazione, deciderà il da farsi.