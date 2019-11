Al termine di Atalanta-Dinamo Zagabria, match della quinta giornata della fase a gironi di Champions League terminato 2-0 per i bergamaschi in virtù delle reti segnate da Muriel su rigore e Gomez, ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini:

Per quella che è stata la prestazione il risultato è molto stretto. Il primo tempo è stato combattuto, ma nel secondo abbiamo dominato in lungo e in largo. Avessimo fatto un paio di gol in più sarebbe stato meglio, ma va bene così. Abbiamo dimostrato che la partita dell'andata è stato solo un episodio e questa vittoria dà ancora un senso alla nostra Champions

Gasperini ha proseguito:

Avevamo voglia di fare una prestazione come quelle che facciamo spesso in campionato. Ci mancava la vittoria, la volevamo fortemente e in serate come queste i giocatori come il Papu si esaltano. Ma sono stati tutti straordinari, faccio fatica a fare delle classifiche stasera. Molto bene anche Muriel. Ha sbagliato qualche occasione di troppo, ma ha fatto un grande lavoro da prima punta. Avevamo bisogno di lui e ha creato molti pericoli alla difesa avversaria