Alisson racconta perché disse "no" al Napoli

Almeno in Serie A, il passaggio dalla Roma al Napoli non si può fare. Almeno secondo l'opinione di Alisson (di sicuro non è dello stesso parere Manolas), attuale portiere del Liverpool. L'estremo difensore brasiliano, in un'intervista concessa a The Indipendent, ha parlato della possibilità (sfumata) di passaggio al club di De Laurentiis nel calciomercato estivo 2018, quando alla fine scelse di andare a giocare con i Reds.

Hanno provato a fare delle offerte. Il presidente venne da me, ma se fossi passato dalla Roma al Napoli mi sarei messo in una situazione difficile in Italia. Non è un derby ufficiale, ma c'è una grande rivalità. Ammiro molto il Napoli, hanno una grande squadra ed è sempre difficile giocare contro di loro, soprattutto quando sono in casa. Ma avevo deciso di diventare un giocatore del Liverpool.

Alisson ha poi raccontato anche il suo speciale rapporto con il Napoli, un club che lo ha sempre ispirato particolarmente: