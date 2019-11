Il motivo di questa punizione? Van Basten ha detto "Sieg Heil" in diretta TV credendo di avere il microfono spento. Lo ha fatto durante il commento della partita di Eredivisie tra Ajax ed Heracles, precisamente dopo l'intervista in tedesco fatta dal conduttore Hans Kraay al tecnico dell'Heracles Frank Wormuth.

È arrivata la decisione di Fox Sports Olanda su Marco van Basten. L'ex attaccante del Milan è stato sospeso per una settimana e il suo stipendio è stato devoluto all'Istituto olandese per la Documentazione di Guerra, archivio storico sulle vicende della Seconda Guerra Mondiale.

