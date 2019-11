Dopo il gol del momentaneo 2-2 di Harry Kane, lo Special One ha ringraziato il raccattapalle che aveva permesso di riprendere velocemente il gioco.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 22:37 | aggiornato 26/11/2019 22:42

Il solito José Mourinho. Lo Special One si è preso la scena più volte durante Tottenham-Olympiakos, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Ma in particolar modo dopo la rete del momentaneo 2-2 firmata da Harry Kane su assist di Lucas Moura.

Mourinho va a ringraziare il raccattapalle che ha dato il pallone velocemente ad Aurier per la rimessa laterale che ha poi portato al pari del Tottenham. 😂👏🏻 pic.twitter.com/fwySGorlEi — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) November 26, 2019

Il portoghese è infatti andato di corsa dal raccattapalle che aveva permesso di riprendere velocemente il gioco dando nel minor tempo possibile il pallone ad Aurier. Gli ha sorriso, gli ha dato il cinque e lo ha abbracciato. Un'immagine dolcissima che ha strappato applausi e sorrisi dei tifosi seduti lì vicino.

Per l'ex manager del Manchester United questo è l'esordio in Champions League sulla panchina del Totteham. Il debutto assoluto è invece arrivato sabato nel match di Premier League vinto 3-2 in casa del West Ham.