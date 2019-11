SPAL-Genoa è stata la gara che ha chiuso la 13ª giornata di Serie A , andata in scena al Paolo Mazza di Ferrara. La SPAL si è presentata dopo il pareggio a reti bianche ottenuto sul campo dell'Udinese nel turno precedente. Stesso risultato anche per i ragazzi di Thiago Motta, che hanno pareggiato 0-0 al San Paolo contro il Napoli. La partita è finita 1-1 con reti di Petagna su rigore e Sturaro.

